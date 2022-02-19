Kırklareli’nde 14 kaçak göçmen yakalandı Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

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Kırklareli’nde kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Tatlıpınar köyünde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 14 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Öte yandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen R.D, M.T. ve R.A. gözaltına alındı.

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