Bulgaristan sınırında 114 kaçak göçmen yakalandı

Uğurcan KARAOĞLU/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 114 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri sınıra götüren 5 araç sürücüsü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a sınır Demirköy ilçesinde kaçak göçmenlerin yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçeceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Armutveren köyü bölgesinde şüpheli gördükleri İstanbul plakalı 4 aracı durdurdu. Yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 114 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüleri E.D. (35), M.K. (34), Ç.K.A.( 36), A.Ö. (32) ve M.K (26), gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğurcan KARAOĞLU
2022-02-22 18:11:52
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