Kırklareli’nde balıkçılar denetlendi

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar denetlendi. Yapılan denetimde Ticari Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Tebliğ kapsamında balıkçı gemilerinin ruhsat tezkeresi, ağ gözü açıklığına, avlanan balıkların belirlenen boy ve ağırlıklara uygunluğu, Karadeniz de gırgır ile yapılan hamsi avcılığının saatlerine uygunluğu, parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

Denetimde avcılık kurallarına uygun olduğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.