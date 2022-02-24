Kum adacığında mahsur kalan köpeği, çelik halatla inerek kurtardı

Uğurcan KARAOĞLU/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Lüleburgaz Deresi'ndeki kum adacığında mahsur kalan köpeği, çelik halatla inen itfaiyeci kurtardı.
Dere Mahallesi'nde tarihi Taş Köprü'nün altından geçen ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Lüleburgaz Deresi'ndeki kum adacığında köpeğin mahsur kaldığını görenler, itfaiyeye bildirdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Çelik halatla dereye sarkan itfaiye eri ise köpeği mahsur kaldığı yerden aldı. Yapılan kontrolde sorunu olmadığı belirlenen köpek, yeşil alanda bırakıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU
2022-02-24 17:48:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.