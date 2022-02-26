Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı (2)



7 ÖĞRENCİ, 60 SAAT YOLCULUK SONRASI TÜRKİYE'DE

Ukrayna'nın Odessa kentinde, üniversitede öğrenim gören 7 Türk öğrenci, Rusya'nın askeri harekat başlatmasının ardından kendi imkanları ile 60 saat süren yolculukları sonunda Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. İlayda Basmaz, Onur Önel, Emircan Karadeniz, Berke Güven, Yaren Dikici ve Seray Açil, Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler, Berke Güven'in babası Mustafa Güven tarafından sınır kapısında karşılandı. Üniversiteliler, evlerinde baktıkları kedilerini de beraberlerinde getirdi.

Rusya'nın harekatının ardından büyük korku yaşadıklarını söyleyen Sedat Kılıç, "İnsanlarda gözyaşı, hüzün var. Savaşın her türlüsü kötü. Biz de bundan çok etkilendik. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ne kadar burada da olsak ruhen onlarla yaşıyoruz. Bir şey beni mutlu etti; Türkiye'ye giren Ukraynalı vatandaşlarının yüzleri gülüyor. Ukrayna'ya sahip çıktığı için ülkeme çok teşekkür ederim" diye konuştu.

'BOMBA PATLADI, HER YER SALLANDI'

Odessa'da yaşadıklarını ve üniversite eğitimi aldıklarını söyleyen İlayda Basmaz ise "Perşembe sabahı saat 05.00 gibi bomba patladı zaten çok korktuk. Her yer sallandı. Arkadaşımız Yaren yukarı çıktı hemen, 'Toparlanalım gidelim' dedi. Ne olacağını bilmiyorduk. Allah'tan aracımız vardı, şanslı olan taraftık. Aracımız olmasaydı; biz de orada kalacaktık. Hemen Moldova'ya geçtik daha sonra Romanya'ya geçecektik fakat Romanya bizi almadı o kadar yolu boşuna gittik. Tekrardan Moldova'ya dönerek bir gece konaklamak zorunda kaldık. Bu sırada Moldova'daki büyükelçiliğe ulaşamadık, not bıraktık. Ertesi gün arandık, kalacak yerimiz yoktu, otel bulduk kaldık. Daha sonra vize işlemleri için Moldova'da 5-6 saat vize çıkmasını bekledik. Vize çıkarttıracaktık ve Romanya'nın sınırlarını açtığını öğrendik. Tekrardan Romanya sınırına geçtik. Sağ olsunlar, bizi aldılar. Bulgaristan'dan buraya geldik. 60 saattir yoldayız" dedi.

'TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLİYORLAR'

Arkadaşlarının Odessa kentinde kaldığını anlatan Basmaz, "Tahliye edilmeyi bekliyorlar hala. Ukrayna'da şu an yapacak bir şey yok. Evlerinin otoparklarına, sığınaklara iniyorlar çünkü bombalar hala devam ediyormuş. Bölge bölge çatışmalar devam ediyormuş. Yağmalamalar da başlamış. Birkaç arkadaşımızın kapısı çalınmış, biber gazıyla onları bayıltıp evlerini yağmalıyorlarmış. Orada şu anda durum iç açıcı değil. Evimiz orada kaldı, eşyalarımız, her şeyimiz; okullarımız ne olacak, bilmiyoruz. Halen yollarda olan insanlar var" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2022-02-26 16:12:08



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