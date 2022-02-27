Ukrayna'dan otobüslerle getirilen Türkler, ana vatanda (2)



ODESSA'DAN 3 GÜNDE GELDİLER

Ukrayna'nın Odessa kentinde tekstil işi yapan Mehmet Bayırlı, eşi, annesi ve 2 çocuğuyla birlikte Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı. Kendilerine Türk hükümetinin büyük yardımları olduğunu anlatan Bayırlı "Zor anlar yaşadık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Dışişleri Bakanlığı'na da teşekkür ederiz. Moldova, Romanya, Bulgaristan'dan vizesiz geçtik. Ukrayna'nın Odessa'daki konsolosluğuna teşekkür ederiz gecesini, gündüzüne kattılar. Bazı insanlar 'Çalışmıyorlar' diye yalan haberler yayıyor. İnsanlar aileleri ile birlikte bombaların içerisinde kalıyorlar. Bombalar yağıyor, çatışmalar oluyor" dedi.

UKRAYNALILAR DA GELİYOR

Terk ettiği Odessa'da durumun kötü olduğunu söyleyen Muhammed Türk de 3 gündür yollarda olduklarını söyledi. Türk "Ukrayna yolları kapalıydı. Moldova üzerinden geldik, oradan Romanya, Bulgaristan oradan da Türkiye'ye geldik. Odessa'da durumlar bayağı kötü. Geceleri sıcak çatışmalar yaşanıyor" diye konuştu. Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir grup Ukraynalı da Türkiye'deki yakınları tarafından karşılandı. Birbirlerine sarılıp, hasret gideren Ukraynalılar, yakınlarının yanına gitmek için sınır kapısından ayrıldı. (DHA)Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/KIRKLARELİ, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2022-02-27 13:46:35



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