Çatışmalardan kaçan Ukraynalı ve Türk vatandaşları Türkiye’ye gelmeye devam ediyor Mehmet Bayırlı: “Bombalar yağmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz”

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukraynalılar ve Türk vatandaşları Türkiye’ye gelmeye devam ediyor.

Rusya'nın saldırısı üzerine kendi araçları ile Ukrayna'yı terk eden bazı Ukraynalılar ve Türk vatandaşları, Türkiye'ye geldi. Kırklareli'ndeki Dereköy Sınır Kapısı'ndan çok sayıda otomobilin giriş yaptığı gözlendi. Ukrayna’nın Odessa kentinden Türkiye’ye geldiğini ve Odessa'da bombaların devam ettiğini anlatan Muhammed Türk, “3 gündür yollardayız. Ukrayna yolları kapalıydı. Moldovya üzerinden geldik, oradan Romanya, Bulgaristan, oradan da Türkiye’ye geldik. Odessa’da durumlar bayağı kötü. Geceleri sıcak çatışmalar yaşanıyor” dedi.

Çok zor anlar yaşadıklarını ve bombaların yağdığını belirten Mehmet Bayırlı adlı vatandaş ise, “Zor anlar yaşadık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim. Dışişleri Bakanlığına da teşekkür ederiz. Moldovya, Romanya, Bulgaristan’dan vizesiz geçtik. Ukrayna’nın Odessa’daki konsolosluk yetkililerine teşekkür ederiz, gecesini gündüzüne kattılar. Oradaki bazı insanlar yalan haberler yayıyorlar çalışmıyor diye. İnsanlar aileleri ile birlikte bombaların içerisinde kalıyorlar. Bombalar yağıyor, çatışmalar oluyor” şeklinde konuştu.

Ukrayna'dan yurda gelen Türk vatandaşlarının aileleri ile sınır kapısında buluşması esnasında ise duygu dolu anlar yaşandı.

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