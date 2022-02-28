Kırklareli'de Fas uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı

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Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de polisin iki ticari takside yaptığı kontrolde Fas uyruklu toplam10 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüleri Ö.K. ve Ö.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul plakalı iki ticari taksiyi durdurup kontrol etti. Kontrollerde yasadışı yollardan Bulgaristan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Fas uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan taksi sürücüleri Ö.K. ve Ö.G., hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2022-02-28 18:14:42



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