Bulgaristan'a kaçak geçmeye çalışan 55 göçmen yakalandı

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Vahit İŞBAŞARAN/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nde, Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen 55 göçmen yakalandı.

Kofçaz ilçesine bağlı, Bulgaristan'a sınır Çağlayık köyünde kaçak göçmenler olduğu belirleyen jandarma ekipleri arama yaptı. Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen 24 Fas, 17 Afganistan, 4 Cezayir, 4 Pakistan, 3 Filistin, 2 Suriye ve 1 Tunus uyruklu olmak üzere 55 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2022-03-01 17:26:32



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