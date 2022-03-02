Kırklareli'de ormanda erkek cesedi bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Bulgaristan'a sınır Şükrüpaşa köyünde ormanlık alanında vücudunda darp izleri görülen donmuş halde bir erkek cesedi bulundu.

Bulgaristan'a sınır Şükrüpaşa köyünün Çayırlar mevkisinde ormanda bir erkek cesedi bulan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin donduğunu ve bedeninde darp izleri bulunduğunu belirledi. Savcının incelemesinin ardından ceset Kırklareli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2022-03-02 18:56:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.