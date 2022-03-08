‘Umutlu Kadınlar Üretiyor’ Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezi'nin açılışı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Umutlu Kadınlar Üretiyor’ Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezi'nin açılışı yapıldı

İHA

‘Umutlu Kadınlar Üretiyor’ Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezi'nin açılışı yapıldı

Kırklareli’nde ‘Umutlu Kadınlar Üretiyor’ projesi kapsamında Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapıldı.
‘Umutlu Kadınlar Üretiyor’ projesi kapsamında Kırklareli’nde Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılışı Vali Osman Bilgin’in katılımlarıyla yapıldı. Açılış programına kurum, kuruluş müdürleri, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Açılışta konuşan Vali Osman Bilgin, proje ile kadınların ürettiği el emeklerini dünyanın dört bir yanına satacaklarını vurgulayarak, “Burada üretilen ürünleri dünyanın dört bir yanında satacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne de satacağız, Japonya’ya da satacağız. Bunu sattığımızı Türkiye’nin tüm illerine göstereceğiz. Kırklareli olarak son dönemde her konuda öncü olan rolümüzü göstereceğiz. Bu proje için bizi arayan 4, 5 il var. Ama göreceksiniz bu proje, bu modern her zaman söylediğim gibi reklam amaçlı değil sürdürülebilir sadece günü kurtarmak için değil geleceğe dönük ve gerçekten özet okunan bir proje olacak, Türkiye’de örnek bir proje olacak. Sosyal yardımlaşma vakıflarının yardım modellemesinde hem aile bakanlığında proje değişikliğine neden olacak hem kadınlarımızın gerçek manada özgürlüklerini, kişiliklerini ve kimliklerini psikolojik ve sosyolojik yönlerini ortaya koyacak bir proje olacak” dedi.
Bilgin tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de kutladığını söyledi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir projede olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise, “‘Umutlu Kadınlar Üretiyor’ projesinin Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezinin hem kadınlarımız açsından hem de kadınlarımız ile beraber buraya geldiklerinde çocuklarımızın da teknik ve mesleki anlamda stem, kodlama gibi teknolojik alanlarda yetiştirmek” dedi.
Kadın Kooperatifi Başkanı Necla Kavaz da projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öldürülen İlknur'un ablası: En yakın zamanda ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz
YEREL HABERLER Öldürülen İlknur'un ablası: En yakın zamanda ...
Kırklareli’nde 28 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 28 kaçak göçmen yakalandı
Sadakatin böylesi: Tedavi olduğu barınağa geri döndü
YEREL HABERLER Sadakatin böylesi: Tedavi olduğu barınağa geri döndü
Savaşın masum yüzlü çocukları Ukraynalı çocukların gözlerindeki korku kameralara yansıyor
YEREL HABERLER Savaşın masum yüzlü çocukları Ukraynalı çocukların ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.