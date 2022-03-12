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Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı

İHA

Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı

Kırklareli’nde İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma münasebetiyle program düzenlendi.
Kırklareli Fen Lisesi tarafından Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda, okul Öğretmeni Ayşe Zuhal Güdül, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, tiyatrolar oynandı, oratoryo sergilendi.
Törende, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.
Anma programına Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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