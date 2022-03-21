Kırklareli’nde Nevruz kutlamaları Kaşıkla yumurta taşıma ve tokuşturma yarışması büyük ilgi gördü

Kırklareli'nde Nevruz kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, protokol üyeleri, down sendromlu çocuklarla birlikte ateşten atladı. Öğrencilerin ağızlarındaki kaşıkla yumurta taşıma ve yumurta tokuşturma yarışması büyük ilgi gördü.

Kırklareli'nde Nevruz coşkusu kapsamında Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik saygı ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Etkinlikte konuşan Vali Osman Bilgin baharın müjdesi nevruzun önemine değinerek, “Türk kimliğinin ortaya çıkışında, Türk kültürünün geçmişinde özel bir önemi olan bugün, hem baharın müjdecisi hem de asil Türk milletinin yükselişi ve gelişimi için özel bir gün” dedi.

Konuşmaların ardında Vali Bilgin ve beraberindekiler, nevruz ateşini yaktı. Protokol üyeleri, down sendromlu çocuklarla birlikte ateşten atladı.

Etkinlik öğrencilerin hazırladığı kaşıkla yumurta taşıma yarışması, yumurta tokuşturma ve yabancı uyruklu öğrencilerin dans gösterimi ile son buldu.



Okul bahçesine fidan dikildi

Nevruz programının ardından, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Gazi Mustafa Kemal İlkokulu bahçesine Vali Bilgin, eşi İlknur Bilgin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile Orman İşletme Müdürü Önder Terzi tarafından çam fidanı dikildi.

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