Kırklareli’nde 28 kaçak göçmen yakalandı

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Kırklareli’nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 28 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapsı yakınlarında Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada Afganistan, Pakistan, Cezayir ve Fas uyruklu 28 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla S.B. gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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