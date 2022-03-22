SMA hastası bebek için toplanan bağış kutusu çalındı SMA hastası bebek için toplanan bağış kutusunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kırklareli’nde SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan için toplanan bağış kutusu çalındı. Çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Yıldırım Mahallesi, Turgutbey Caddesi'nde bulun bir fırın işletmecisi SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan için toplanan bağış kutusunun olmadığını fark etti. İşletme sahibi Yakup Berber durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemesinde bir şahsın bağış kutusunu alarak uzaklaştığını tespit etti.
Ekiplerce olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.