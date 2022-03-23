Kırklareli’nde kedi ve köpekler kuduz aşısı uygulanıyor

"2022 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı" kapsamında merkez ve köylerde bulunan kedi ve köpekler Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kuduz aşısı yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, “Kuduz, evcil ve vahşi hayvanlarda görülen zoonoz viral bir hastalıktır. Tüm memelilerin sinir sistemini etkileyerek ölümcül sonuçlara sebebiyet vermektedir. Kuduz virüsü, enfeksiyona maruz kalmış hayvanın tükürüğü ile yakın temas, ısırığı ve çiziği ile hayvandan başka hayvanlara ya da insanlara bulaşabilir. Kuduz hastalığıyla mücadelede yapılacak düzenli aşılama çalışmaları ve bilgilendirmeler önemli rol oynamaktadır. Pınarhisar İlçe Müdürlüğümüz tarafından merkez ve köylerimizde 2022 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamında bilgilendirme toplantıları yapılarak, kedi ve köpeklere kuduz aşısı uygulaması yapılmaktadır” denildi.

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