Kırklareli’nde 1 ton kaçak içki ele geçirildi

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Kırklareli’nde düzenlenen operasyonda 1 ton kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak içki operasyonu düzenledi. Üsküp beldesi ile Deveçatığı köyünde ikamet ve iş yerlerine yapılan aramada 1 ton kaçak içki, 5 fermente düzeneği, 20 bidon ve 80 şişe ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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