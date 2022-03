Hırsızlık şüphelileri at arabasını bırakıp kaçtı

Kırklareli’nde polisten kaçan hırsızlık şüphelileri, kovalamaca sırasında at arabasını bırakıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Doğu Mahallesi'nde bulunan bir inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan araştırmada şüpheliler Yayla Mahallesi’nde at arabası ile görüldü. Ekipler ve şüpheliler arasında başlayan kovalamacada şüpheli 2 şahıs at arabasını bırakıp kaçtı.

Ekipler hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, at arabasına el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.