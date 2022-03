Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyı beldesi Kıyıköy'de balıkçılardan mayın önlemi

Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ KIRKLARELİ, (DHA)İSTANBUL Boğazı'nda bulunan mayının ardından balık tutmanın yasaklandığı Karadeniz kıyılarından Kırklareli'ne bağlı Kıyıköy beldesinde, balıkçılar limana demir atarak mesai bıraktı. Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy beldesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Şaban Turan şu ana kadar kendi bölgelerinde bir cisme rastlamadıklarını belirterek, "Şu anda bizim burada bir tehlike yok. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bildiriye göre biz balıkçılarımızı limana çağırdık Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığımızla birlikte yayın yaptık ve limana gelmelerini söyledik. Bütün balıkçı arkadaşlarımızın hepsi balıkçılığı bırakarak limana gelmişlerdir. Herhangi bir tehlikemiz yok ama olabilir de" dedi.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda sabah saatlerinde yaşanan mayın hareketliliğinin ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Karadeniz kıyısında balık tutmayı yasakladı. Yasağın ardından Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kıyıköy sahilinde de balıkçılar teknelerini limana çekti. Kıyıköy beldesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Şaban Turan, şu ana kadar kendi bölgelerinde bir cisme rastlamadıklarını belirtti.

'HERHANGİ BİR CİSME RASTLAMADIK'

Limanda 180 balıkçının olduğunu ve hepsinin mayın tehlikesi nedeniyle balık avlamayı bırakarak limana geldiklerini söyleyen Turan, "Şu anda bizim burada bir tehlike yok. İçişleri Bakanlığından gelen bildirisine göre biz balıkçılarımızı limana çağırdık Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığımızla birlikte yayın yaptık ve limana gelmelerini söyledik. Bütün balıkçı arkadaşlarımızın hepsi balıkçılığı bırakarak limana gelmişlerdir. Herhangi bir tehlikemiz yok ama olabilir de yani. Gece çıkmak yasak dediler, sadece gün ağrırken çıkılacak. Ancak şu anda bizim balıkçılarımızın tam para kazanacakları zaman. Bu savaşın böyle olması, mayının buraya yayılması, bizim balıkçılarımız zaten zor durumda. Şu an herhangi cisme rastlamadık" dedi.

'SÜREKLİ ANONS EDİLİYOR'

Balıkçı Yasin Malkoç da başı boş dolaşan mayınlar nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde balıkçı kanalından sürekli olarak anons ettiğini dile getirdi. Malkoç, "Balıkçı kanalından Sahil Güvenlik ekipleri sürekli olarak saat başı uyarı anonslarını yapılıyor. Denize çıkmak şu an tabii gece de yasak karanlık olduğu için mayınlardan dolayı. Bizde bir arkadaşımızı denizde gözetlemeci olarak kayıkların başında bulunduruyoruz. Şu an Ukrayna´dan gelen mayınlarda bir tehlike var. Akıntılar ile birlikte bize doğru geliyor. Bu kopan mayınlar buralara gelecektir. Balık var ama avcılığı bırakarak limana geldik. Allah göstermesin bir şey olur" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR

