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kırklareli'nin İğneada açıklarında bulunan mayın etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihinde iğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi" denildi

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