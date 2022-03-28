Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi tarlada yakalandı

Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde otoyol girişindeki tel çitleri çalmaya kalkışan, polisi görünce motosikletiyle kaçan Umutcan Y., tarlada yakalandı.
Lüleburgaz-Pınarhisar arasındaki otoyol girişine eşiyle birlikte motosikletiyle giden Umutcan Y., yol kenarında Karayolları'na ait tel çitleri çalmak için kesmeye başladı. Durumu gören çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin geldiğini gören Umutcan Y., eşini bırakıp motosikletiyle Lüleburgaz istikametine doğru kaçtı. Polisin takip ettiği Umutcan Y., motosikletini bırakıp girdiği tarlada yakalanıp, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU
2022-03-28 15:49:59
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