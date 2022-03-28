En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karadeniz’e kıyısı bulunan Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'da yoğun sis etkili oldu.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Bu sabah balıkçılar tarafından mayın bulunması üzerine SAS ekiplerinin kısa sürede bölgeye gelerek mayını etkisiz hale getirdiği beldede sisin yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.