Mayın arama gemisi İğneada'da

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TCG Amasra mayın avlama gemisi, Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gönderildi.

Karadeniz’e kıyısı bulunan Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde sabah saatlerinde balıkçılar denizde bir cisme rastlamıştı. Balıkçıların haber vermesi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, mayın olduğunu tespit etmişti. Daha sonra bölgeye gelen Sualtı Savunma (SAS) Timleri, geniş güvenlik önlemi altında mayını imha etmişti. TCG Amasra mayın avlama gemisi İğneada'ya gönderildi. Geminin bölgede mayın arama tarama faaliyeti yapacağı öğrenildi.

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