Durdurulan minibüste kaçak göçmen yakalandı

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Kırklareli’nde jandarma ekiplerince durdurulan minibüste kaçak göçmenler yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler ilçenin yakınında A.A. idaresindeki minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada 9 yabancı uyruklu kaçak göçmen olduğunu belirledi.

Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla A.A. ve M.A. gözaltına alındı.

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