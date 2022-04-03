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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

İHA

Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kasap, fırın, restoran, pasta ve tatlı imalathaneleri denetlendi.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube ekiplerince kentte bulunan kasap, fırın, restoran, pasta ve tatlı imalathanelerini denetledi.
Ürünlerin son kullanma tarihleri, saklanama koşullarının kontrol edilen denetimde iş yerini hijyen koşulları da denetlendi.
Denetime katılan İl Tarım Müdürü Mehmet Aksoy ramazan boyunca denetimlerin devam edeceğinş belirterek, “Halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşımı konusunda mesai mefhumu gözetmeksizin sahada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tarladan çatala güvenilir gıdanın temini için gıdanın her aşamasında; tarlada, üretim alanlarında olduğu kadar gıdanın işlendiği ve son tüketime sunulduğu işletmelerimizde Ramazan ayı boyunca da denetimlerimiz devam edecek. Herhangi bir uygunsuzluk tespit ettiğimiz takdirde gerekli yasal işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Ramazan ayı boyunca da sahada olmaya devam edeceğiz. Sahada izi olanın, masada sözü olur" şeklinde konuştu.

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