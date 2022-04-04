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Kırklareli’nde Dünya otizm farkındalık günü etkinlikleri çerçevesinde gökyüzüne mavi balon bırakıldı.

Dünya otizm farkındalık günü dolayısıyla Kırklareli'nde özel bir eğitim meslek okulunda etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte öğrencilerin yüzleri boyandı, müzik eşliğinde danslar edildi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, sivil toplum kuruluş temsilcileri, parti temsilcileri ve veliler gökyüzüne yüzlerce mavi balon saldı.

Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan sergiler gezildi.

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