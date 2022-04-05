Otomobilinde sahte parayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada 52 adet 100 TL, 51 adet de 50 TL'lik sahte banknotlar ele geçirildi, sürücü A.Ş. (46), gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada A.Ş.'nin piyasaya sahte para sürdüğünü belirledi. Şüphelinin kullandığı aracı takibe alan jandarma ekipleri, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyü TEM otoyolu girişinde durdurup arama yaptı. Araç ve A.Ş.'nin üzerinde yapılan aramada 52 adet 100 TL, 51 adet 50 TL'lik olmak üzere toplam 7 bin 730 TL sahte para, 1 ruhsatsız tabanca ile 7 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ş. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2022-04-05 13:59:06



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