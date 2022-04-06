Kırklareli’nde trafik kazası: 1 ölü

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Kırklareli’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 35 V 0398 plakalı Ali Kuran yönetimindeki otomobil, Kırklareli yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzinlik tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Kuran otomobilde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri Kuran’ı bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sürücü Kuran, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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