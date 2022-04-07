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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftlik atıklarını tarımda değerlendirecekler

İHA

Çiftlik atıklarını tarımda değerlendirecekler

Kırklareli’nde ‘Çiftlik Atıklarının Bertarafı’ projesinde çerçevesinde toplanan atıklar tarım alanlarında kullanılacak.
Kırklareli’nde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, hayvan gübrelerinin tarımda kullanılması amacıyla başlatılan ‘Çiftlik Atıklarının Bertarafı’ projesinde çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Kırklareli il merkezi ile Babeski, Vize, Demirköy ve Lüleburgaz ilçelerinde bulunan çiftliklerden çıkan gübrelerin tarımda kullanılması amacıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Bölgede, 300 baş ve üzeri hayvan sayısına sahip çiftliklerin gübrelerinin değerlendirilmesi ve bölge çiftçilerinin çiftlik gübresi kullanımı için yönlendirilmesi konusunda düzenlenen değerlendirme toplantısına Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek, İl Özel İdaresi, İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri ile Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in yanı sıra çiftlik yetkilileri katıldı.
Gerçekleştirilen toplantıda katılımcılara 2020 yılından bugüne kadar 500 baş ve üzeri çiftliklerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı. Proje çerçevesinde genişletildiği ifade edilen toplantıda, 300 baş ve üzeri çiftliklerinde çiftlik atıklarının bertarafı programına dâhil edildiği açıklandı.
Toplantıda konuşan Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, “Çiftlik gübresi, çiftliklerin en kıymetli atığıdır. Bu gübrelerin tarlalara vidanjör ile uygulamaları sırasında daha çok dikkat edilmesi gerekmekte, homojen bir şekilde uygulanması hususuna özen gösterilmelidir. Vidanjör bulunmayan çiftliklerin mümkün olan en kısa zamanda vidanjör temin ederek bölge çiftçilerinin kullanımına sunulmasını rica ederim” dedi.
Toplantı, çiftlik yetkileri ile proje hakkında görüş alışverişinde bulunularak sona erdi.

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