Balıkçı gemilerini uydudan izliyorlar

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kurduğu sistem ile balıkçı gemilerini anlık olarak izleyerek veri topluyor. Toplanan veriler ışığında avlanma sahalarının kontrol edilmesi amaçlanırken, sürdürülebilir balıkçılık yapılarak denizlerdeki canlı popülasyonunun korunması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) adlı verilen proje ile denizlerde su ürünleri avcılığı yapan balıkçı gemilerinin kimlik, konum, zaman, hız ve yön gibi seyir bilgileriyle avcılık faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verilerinin GSM ve uydu iletişim araçlarıyla izlenmesini ve dijital ortamda kayıt altına alınarak toplanması sağlanıyor.

BAGİS ile denizlerdeki avcılık faaliyetlerinin izlenerek denetimlerde etkinliğin artması ve avlanan ürünlere ait verilerin daha hızlı olarak kayıt altına alınması hedefleniyor. Balıkçı gemilerine takılan Gemi İzleme Cihazı sayesinde gemiye ait konum, hız ve yön gibi bilgileri öncelikle GSM üzerinden, geminin alanı dışında olması halinde uydu üzerinden Gemi İzleme Merkezine gönderiliyor. 10 dakika arayla iletilen bu veriler sayesinde balıkçı gemilerinin faaliyetleri elektronik haritalar üzerinde kesintisiz olarak izleniyor.

Sistemin diğer bir parçası olan Elektronik Seyir Defteri aracılığıyla balıkçı gemisinin av faaliyetleri ve avladığı ürünler ile ilgili bilgiler dijital ortamda Gemi İzleme Merkezine iletiliyor. Bu sayede avlanılan ürünlere ait istatistiksel veriler anlık olarak toplanırken, sistem sayesinde balıkçı gemisinin faaliyetlerine ilişkin raporlama ve geçmişe dönük sorgulamalar da yapılabiliyor.

BAGİS, denizlerden elde edilen üretimin yaklaşık yüzde 90'ınını sağlayan, su ürünleri avlama ruhsatına sahip, boy uzunluğu 12 metre ve üzerinde olan balıkçı gemilerini kapsıyor.

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