Yolcu otobüsünün sürüklediği otomobil, yayaya çarptı: 2 yaralı - Yeniden

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Uğur AKAGÜNDÜZ/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, yolcu otobüsünün çarptığı otomobil, savrulup yol kenarında yürüyen Birol Yaşar'a çarptı. Otomobil sürücüsü S.E. ile Yaşar'ın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansırken, otobüs şoförü A.Y. gözaltına alındı.

Kaza, Vize Otogarı'nda meydana geldi. A.Y., kullandığı yolcu otobüsüyle dar sokakta önünde giden S.E. yönetimindeki otomobile çarparak, metrelerce sürükledi. Sürüklenen otomobil, yol kenarında yürüyen Birol Yaşar'a çarptı. Otobüs sürücüsü durmayıp, yola devam etti. Kazada otomobil sürücüsü S.E. ile Birol Yaşar yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Birol Yaşar, müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansırken, gözaltına alınan otobüs sürücüsü A.Y.'nin işlemleri devam ediyor.

Otobüsün otomatik vitesinin takılı kalması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-04-07 18:04:46



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