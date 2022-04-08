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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Millet Bahçesi inşaatı Kırklareli’nde başladı

İHA

Millet Bahçesi inşaatı Kırklareli’nde başladı

Kırklareli’nde 55 bin metrekare alana yapılacak olan Millet Bahçesi projesinin ihale süreci tamamlandı.
Kırklareli’nin 55 bin metrekare alana yapılacak olan Millet Bahçesi projesinin ihale süreci tamamlanarak inşaat süreci başladı.
Vali Osman Bilgin TOKİ tarafından tamamlanan ihale sürecinde ile şehrin merkezinde doğa ile uyumlu bir proje olduğunu söyledi.
Bilgin Kırklareli halkının nefes alabileceği nezihi ve doğal bir ortamda, yeşillikler içerisinde, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanında olacak sosyal, kültürel vb. faaliyetleri yapabileceği ve ilimizin yeni sembollerinden biri olacak Millet Bahçesi’nin inşaatına başlandığını belirterek, “Tarihi, kültürel ve doğal özellikleri koruyan, sosyokültürel hayata dair önemli yansımalar sunan, kent kimliği ve ekolojisine değer katan, şehrin ve ülkenin prestijine katkı sağlayacak simgesel yeşil alanlar olarak ülkemiz genelinde birçok şehirde yaygınlaştırarak devam ettiğimiz uygulamalarımızdan biri olan Kırklareli Millet Bahçesi projesi ile kent merkezimizde dahi vatandaşlarımızın doğayla buluşabileceği, afet anında kentin toplanma alanları olarak kullanılabilecek yeni yeşil, ferah yaşam alanları oluşturma hedefini taşıyoruz. Millet bahçesi projemiz ile kentimize estetik, ekolojik, sürdürülebilir açık ve yeşil alanların kazandırılması, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kentsel yaşam kalitesi daha yüksek kentlerde yaşamasına katkı sağlanması, yapısal ve bitkisel bütün unsurları ile yer aldığı kente ve coğrafyaya özgü değerleri ön planda tutan, gelecekte 21. yüzyıl kentlerinin kültürel peyzaj kimliğini temsil edecek özgünlükte açık ve yeşil alanların kazandırılması, bunlara ek olarak tarihsel süreç içerisinde toplumlara demokratik, sosyal ve ekonomik yararlar ile sağlık ve ekolojik sürdürülebilirlik alanlarında katkılar sağladığını bildiğimiz kültürümüzün önemli bir parçası haline gelen ‘bahçe’ kavramının ‘millet’ unsuru ile birleştirilerek tamamlandığı ve birçok açıdan örnek teşkil edecek nitelikteki millet bahçesi uygulamalarının ülkemiz genelinde yaygınlaşarak yeşil alan miktarının artırılmasına devam etmek önem taşımaktadır. Kent yaşamına, doğaya, insana fayda sağlayacak şekilde belirlenmiş kriterler doğrultusunda, yaklaşık 55 bin metrekare alanı ile inşasına başlanacak ‘Kırklareli Millet Bahçesi’ projemizin her yaştan insana hitap edebilecek nitelikte olmasına özen gösterilmiştir. Proje içerisinde çocuk ve gençlerimiz için aktivite alanları, sosyal ve kültürel faaliyetler için konserfestival alanları, bisikletkoşuyürüyüş alanları, piknik alanları, su öğeleri ve yemeiçme birimleri gibi sosyal donatılarımız bulunacaktır. Amacımız kentimiz için bir cazibe merkezi oluşturarak vatandaşlarımıza sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda önemli ölçüde değer sağlayacak yaşam alanları elde etmektir” dedi.
Vali Bilgin projenin Kırklareli’nde hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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