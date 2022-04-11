Balkanların soğuk hava dalgası sıcaklıkları 15 derece birden düşürdü Hava sıcaklıklarının düşüşü kışlık kıyafetleri raftan indirtti Trakya’ya kış geri döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da dün geceden itibaren soğuk hava ve sağanak yağış etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, Balkanlar'dan beklenen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Dün gece itibariyle Trakya’da yer yer sağanak yağış da etkili oldu.

Nisan ayında en yüksek hava sıcaklığı Trakya’da ortalama 24 dereceye ulaşırken, hava sıcaklıklarının bugün en yüksek Edirne’de 12, Kırklareli’nde 11, Tekirdağ’da 6 derece olması bekleniliyor.

Edirne ve Kırklareli en işlek noktalarından dolaşan vatandaşların kaban, mont ve şapkalarla soğuktan korunmaya çalıştığı görüldü.

Edirne’de yaşayan Utku Akan dün kısa kollu tişört ile gezdiğini belirterek “Dün hava çok sıcaktı. Kısa kollu tişört ile geziyorduk. Bugün ise montla geziyoruz” dedi.



“Tekrardan montlarımı ve şapkalarımı çıkardım”

Kışlık kıyafetleri çıkarmak zorunda kaldıklarını dile getiren vatandaşlardan Sevgi Temiz, “Nisan’ın ortalarına gelmek üzereyiz. Fakat gene yağmurlu havalar kışı tekrardan görüyoruz. Bu durum bizi bazen üzüyor. Sabah kısa kollu ile normal kıyafetlerle çıkmayı düşünürken tekrardan montlarımı ve şapkalarımı çıkarmak zorunda kalıyorum. Baharı bekliyoruz. Yağmur çiftçiler için çok güzel. Tarlaların ve çiftçilerin bu yağmura ihtiyacı olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“Dün kısa kolluyduk bugün başka türlü”

Yunanistan’dan Edirne’ye gezmeye gelen Neva Yugossa ise “Bugün hava bozuldu çok bozuk oldu hava delirdi. Üşüyoruz. Dün kısa kolluyduk bugün başka türlü” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’dan Edirne’ye gezmeye gelen Mikail İlçelis, “Hava ne kış ne yaz ama soğuk bugün montları giydik tekrardan. Çok soğuk. Üşüyoruz” diye vurguladı.



“Kışlıkları çekyat, baza altına kaldırmıştık”

4 mevsimin bir anda yaşandığını ifade eden Levent Yaçı, “Kışlıkları çekyat, baza altına kaldırmıştık. Bu durum bizi çok şaşırttı birden kış geri geldi. Bir yandan baktığımızda Ramazan’da oruç tutanlar için gayet serin olması iyi oluyor. Çiftçilerimizin de yağmur nedeniyle yüzü gülüyor. Bir yaz bir kış bazen 4 mevsimi bir anda yaşayabiliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.