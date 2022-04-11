Balkanların soğuk hava dalgası sıcaklıkları 15 derece birden düşürdü Hava sıcaklıklarının düşüşü kışlık kıyafetleri raftan indirtti Trakya’ya kış geri döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balkanların soğuk hava dalgası sıcaklıkları 15 derece birden düşürdü Hava sıcaklıklarının düşüşü kışlık kıyafetleri raftan indirtti Trakya’ya kış geri döndü

İHA

Balkanların soğuk hava dalgası sıcaklıkları 15 derece birden düşürdü Hava sıcaklıklarının düşüşü kışlık kıyafetleri raftan indirtti Trakya’ya kış geri döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da dün geceden itibaren soğuk hava ve sağanak yağış etkisini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, Balkanlar'dan beklenen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Dün gece itibariyle Trakya’da yer yer sağanak yağış da etkili oldu.
Nisan ayında en yüksek hava sıcaklığı Trakya’da ortalama 24 dereceye ulaşırken, hava sıcaklıklarının bugün en yüksek Edirne’de 12, Kırklareli’nde 11, Tekirdağ’da 6 derece olması bekleniliyor.
Edirne ve Kırklareli en işlek noktalarından dolaşan vatandaşların kaban, mont ve şapkalarla soğuktan korunmaya çalıştığı görüldü.
Edirne’de yaşayan Utku Akan dün kısa kollu tişört ile gezdiğini belirterek “Dün hava çok sıcaktı. Kısa kollu tişört ile geziyorduk. Bugün ise montla geziyoruz” dedi.

“Tekrardan montlarımı ve şapkalarımı çıkardım”
Kışlık kıyafetleri çıkarmak zorunda kaldıklarını dile getiren vatandaşlardan Sevgi Temiz, “Nisan’ın ortalarına gelmek üzereyiz. Fakat gene yağmurlu havalar kışı tekrardan görüyoruz. Bu durum bizi bazen üzüyor. Sabah kısa kollu ile normal kıyafetlerle çıkmayı düşünürken tekrardan montlarımı ve şapkalarımı çıkarmak zorunda kalıyorum. Baharı bekliyoruz. Yağmur çiftçiler için çok güzel. Tarlaların ve çiftçilerin bu yağmura ihtiyacı olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Dün kısa kolluyduk bugün başka türlü”
Yunanistan’dan Edirne’ye gezmeye gelen Neva Yugossa ise “Bugün hava bozuldu çok bozuk oldu hava delirdi. Üşüyoruz. Dün kısa kolluyduk bugün başka türlü” ifadelerini kullandı.
Yunanistan’dan Edirne’ye gezmeye gelen Mikail İlçelis, “Hava ne kış ne yaz ama soğuk bugün montları giydik tekrardan. Çok soğuk. Üşüyoruz” diye vurguladı.

“Kışlıkları çekyat, baza altına kaldırmıştık”
4 mevsimin bir anda yaşandığını ifade eden Levent Yaçı, “Kışlıkları çekyat, baza altına kaldırmıştık. Bu durum bizi çok şaşırttı birden kış geri geldi. Bir yandan baktığımızda Ramazan’da oruç tutanlar için gayet serin olması iyi oluyor. Çiftçilerimizin de yağmur nedeniyle yüzü gülüyor. Bir yaz bir kış bazen 4 mevsimi bir anda yaşayabiliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli’nde 81 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 81 kaçak göçmen yakalandı
8 Nisan Dünya Romanlar Günü Kırklareli’nde kutlandı
YEREL HABERLER 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Kırklareli’nde kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.