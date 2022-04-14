Kırklareli’nde bağlarda terbiye ve budama eğitimi verildi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bağlarda terbiye ve budama konulu eğitim verildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü "Kırklareli Bağcılığı Kadın Eliyle Çağ Atlıyor" projesi ile ilgili Kızılcıkdere köyünde bağ dikimi yapılmıştı. Yapılan dikimin ardından üreticilere bağlarda terbiye ve budama konulu eğitim verildi.

Bağcılığın yoğun olarak yapıldığı Kırklareli’nde bağların sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için üreticilere eğitim verildiğini söyleyen Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, “İlimizde bağcılığın yoğun olarak yapıldığı, ayrıca Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi üst projesi çerçevesinde "Kırklareli Bağcılığı Kadın Eliyle Çağ Atlıyor" projesinin uygulandığı Kızılcıkdere köyümüzde bağ fidanlarının dikimi tamamlanmıştır. Gerek yeni kurulan gerekse diğer bağlarımızda sağlıklı bir gelişmenin sağlanabilmesi için terbiye ve budama faaliyetleri önem arz etmektedir. Başta yeni kurulan bağlarımız olmak üzere tüm bağlarımızın sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için Kızılcıkdere Köyümüzde kadın üreticilerimize 8 Nisan 2022, erkek üreticilerimize de 11 Nisan 2022 tarihlerinde bağlarda terbiye ve budama konulu eğitim verildi. Eğitimlere yoğun ilgi ile katılım olması, köyümüzde bağcılık alanında önemli gelişmeleri de beraberinde getirecektir” dedi.

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