Kırklareli’nde kaçakçılara geçit yok 12 bin 770 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 bin 770 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kaçakçılığı önlemeye yönelik yaptığı saha ve analiz çalışmaları çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri K.N’ye ait işyerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 12 bin 770 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.N’ye "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.