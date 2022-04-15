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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bal üreticilerine hibe destekli petekler dağıtıldı

İHA

Bal üreticilerine hibe destekli petekler dağıtıldı

Kırklareli’nde arı yetiştiricilerine bal üretiminde kullanılmak için hibe desteği ile petek dağıtımı yapıldı.
Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bal üretimi yapan üreticilere Kırklareli İl Özel İdaresi’nin yüzde 75’lik hibe desteği ile petek dağıtımı yapıldı. Peteklerin yüzde 25’lik ücretinin üreticiler tarafından ödendiği projede, 39 arı yetiştiricisine 635 kg petek dağıtıldı. Kırklareli İl Özel İdaresi’nin yüzde 75 oranında verdiği hibe desteği ile finanse edilen projede, bölgede bulunan arı üreticilerinin desteklenerek ekonomiye ve üretime katkı sağlamaları amaçlanıyor.
‘Temel Petek Dağıtım Projesi’ olarak adlandırılan çalışmada, petek bedellerinin yüzde 25’i Babaeski ilçesinde bulunan 39 arı üreticisinden, kalan kısmını ise Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in girişimleri ile Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından karşılandı. Proje doğrultusunda temin edilen petekler düzenlenen etkinlik ile hak sahiplerine dağıtıldı.
Düzenlenen etkinlikte konuşan Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, “Bölgemiz bulunduğu coğrafi konum itibariyle çok zengin bir floraya ev sahipliği yapıyor. Özellikle son zamanlarda arıcılık faaliyetleri hakkında yaşanan gelişmelerin oldukça umut verici.
İlimizde arıcılıkla iştigal eden ve AKS (Arıcılık Kayıt Sistemi)'ye kayıtlı 907 arıcı ve AKS'ye kayıtlı aktif, toplam 64 bin 42 arılı kovan bulunmakta. Ayrıca Türk Şeker tarafından temin edilerek İl Müdürlüğümüz koordinesinde arıcılarımıza dağıtımı yapılacak olan besleme şekerinin birliklerden talep edilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bu proje ile ilimizde arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı da bulunarak, coğrafi işaret tescil belgesi alan meşe balının ülke çapında bir marka haline gelmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Dağıtılan temel petek ile hem arı ürünlerinde çeşitliliğin ve üretimin artmasını hem de üreticilerimizin gelir düzeyini yükseltmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Düzenlenen etkinliğe Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, Babaeski Belediye Başkan Vekili Nuray Öner Polat, Kırklareli İl Özel İdaresi Tarım Komisyonu Başkanı İlhan Okumuş, Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ile Tarım Orman İl Müdürlüğü’nün Şube Müdürleri, Tarım ve Orman İlçe Müdürlerinin yanı sıra üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

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