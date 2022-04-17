Kırklareli’nde kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı

Kumsalda kirliliğe neden olan besicilik firmasına ceza

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Kırklareli’nde kaçak kazı yaparken yakalanan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Hamidiye köyü Meleşkoru mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada M.Y. kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken, M.Y. gözaltına alındı.

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