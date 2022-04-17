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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurt saldırısında 10 koyun öldü (2)

DHA

Kurt saldırısında 10 koyun öldü (2)


'40 BİN LİRA ZARARIM VAR'
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde kurtların ahıra saldırarak 10 koyunu öldürmesinin ardından sahipleri çevrede kayıp koyunları arama çalışmasını sürdürüyor. Hayvanların sahibi Ali İhsan Hırçın, 15-20 arasında koyunun olmadığını, bulunamadığını belirtti. Hırçın  "Koyunları aramaya çıktım. Mera bölgesine doğru koyunlar çıkmış. Yol boyunda birer ikişer koyunların ölüsünü görmeye başladım. 4-5 tane koyun bulduk. Başka bir arkadaşa da farklı yönden gitmesini söyledim ve o  da koyunları buluyor. Bana telefon etti, koyunlar ahırdaydı. Ahıra 200-300 metre uzakta bir koyun ölüsü daha bulduk. Ölü olarak 10 koyun var. Toplamda 130 civarında koyunum var. Kesinlikle kurt zarar vermiş. Çünkü boyunlarından tutup sıkmış. Gelen veteriner de yalnızca boğma ile değil, kurt boyun da kırıyor dedi. Şu anda toplamda 15-20 arası koyunumuzun yok. Kayıp koyunlarımız var" dedi.
'40 BİN TL ZARARIMIZ VAR'
Ali İhsan Hırçın'ın eşi Ümmiye Hırçın, hayvanlarını kaybettiklerini ve büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Çok kötü şeyler yaşadık. Sabah görünce şok olduk. Tarlaları tek tek dolaştık, koyunları bulup getirdik. Önlem alınsın. Benim en az 40 bin TL zararım var. Bunu kim karşılayacak? Bunların hepsi gebe. Bu hayvanların, kuzuların haline hiç mi acımayacaklar? Zararımızı karşılamaları lazım. Daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi. Aç kalan kurtlar bizim başımıza patladı" diye konuştu.(DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-04-17 17:27:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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