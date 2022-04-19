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Kırklareli Valiliğinden taşan baraj açıklaması Kırklareli’den İstanbul’a su taşıyan barajlarda meydana gelen taşma sonucu yaşanan felakete ilişkin Valilik açıklama yaptı

İHA

Kırklareli'den İstanbul'a su taşıyan barajlarda meydana gelen taşma sonucu yaşanan felakete ilişkin Valilik açıklama yaptı. Açıklamada "Yapılan araştırmada İSKİ'ye ait barajların teknik olarak düzgün işletilmemesinden kaynaklı sıkıntı yaşandığı, kontrollü dipsavak salımlarının yapılmadığı görülmüştür" denildi.

Kırklareli Valiliğinden taşan baraj açıklaması Kırklareli’den İstanbul’a su taşıyan barajlarda meydana gelen taşma sonucu yaşanan felakete ilişkin Valilik açıklama yaptı

Kırklareli’den İstanbul’a su taşıyan barajlarda meydana gelen taşma sonucu yaşanan felakete ilişkin Valilik açıklama yaptı. Açıklamada “Yapılan araştırmada İSKİ’ye ait barajların teknik olarak düzgün işletilmemesinden kaynaklı sıkıntı yaşandığı, kontrollü dipsavak salımlarının yapılmadığı görülmüştür” denildi.
Kırklareli’den İstanbul’a su taşıyan barajlarda yaşanan taşma sonucu yaşanan felakete ilişkin Kırklareli Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, “Kırklareli Vize İlçesi Kıyıköy Beldesinde 17.04.2022 tarihinde başlayan yağışla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ Kazandere Barajı ve Papuçdere Barajlarında dolusavakların açılması sonucu dere yataklarında su seviyesi yükselmiş tarım arazileri ve balıkçı barınağı sular altında kalmıştır. Balıkçı tekneleri ile bazı iş yerleri zarar görmüş ve bazı tarımsal alanlar etkilenmiştir. Yapılan araştırmada İSKİ’ye ait Barajların Teknik olarak düzgün işletilmemesinden kaynaklı sıkıntı yaşandığı, kontrollü dipsavak salımlarının yapılmadığı görülmüştür. 18.04.2022 tarihinde ivedilikle duruma müdahale edilmiştir. Riskli alan can kaybı veya yaralanma olmadan boşaltılmış olup kontrol altında tutulmaktadır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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