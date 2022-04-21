Kırklareli’nde 164 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 164 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi ve Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 164 Tunus, Libya, Sudan, Cezayir, Filistin, Fas, Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Bazı kaçak göçmenler Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip Türkiye’ye gönderildiklerini iddia etti.

Kaçak göçmenlere de organizatörlük yaptığı iddiasıyla F.T. gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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