10 milyon liralık 'çiftçi' dolandırıcılığı; senetler sonradan doldurulmuş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 milyon liralık 'çiftçi' dolandırıcılığı; senetler sonradan doldurulmuş

DHA

10 milyon liralık 'çiftçi' dolandırıcılığı; senetler sonradan doldurulmuş


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Kofçaz ilçesinde Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi satış mağazası sorumlusu Gülşah Güney, çiftçilerden haksız kazanç sağladığı suçlamasıyla tutuklandı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarmanın yaptığı çalışmada, 70'e yakın çiftçinin yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Çiftçilerden Gürsel Şentürk, "Bana 5 ton gübre geldi. Gübreleri alırken 45 bin lira borcum olduğu söylendi. Daha sonra 12 ton gübre yazılıp benim 143 bin TL borçlandırıldığım gün yüzüne çıktı. Senet imzaladık. Senette rakam yazmıyordu, daha sonradan doldurulmuş" dedi. Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramis Özgen de olayı öğrenir öğrenmez müfettiş göndererek, inceleme başlattıklarını söyledi.
Kofçaz ilçesinde çiftçilik yapan H.A., A.E., A.G., Ş.Ç., A.E., E.B., N.V. ve Ö.Y., Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin ilçedeki satış mağazasında görevli Gülşah Güney'in çiftçilere satılan  yem, gübre, tohum gibi tarım ürünleri karşılığında usulsüzlükler yaparak, kendilerini dolandırdığını ve haksız kazanç sağladığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarmanın yaptığı çalışmada 70 kadar çiftçinin yaklaşık 10 milyon lira dolandırılarak, Gülşah Güney'in haksız kazanç sağladığını belirledi. Çiftçilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan Güney, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kofçaz Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi de olan Güney'in ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. 
'SENET DAHA SONRA DOLDURULMUŞ'
Kofçaz'ın Devletliağaç köyünde çiftçilik yapan Gürsel Şentürk, kooperatifle gübre sözleşmesi yaptığını ve mağdurlardan biri olduğunu belirterek, "Bana 5 ton gübre geldi. Gübreleri alırken 45 bin lira borcum olduğu söylendi. Daha sonra 12 ton gübre yazılıp benim 143 bin TL borçlandırıldığım gün yüzüne çıktı. Şu an hakkımızı aramaya çalışıyoruz ama güvenden dolayı bir senet imzası olduğu için bizi her gittiğimiz kapı suçlu buluyor. Senet imzaladık. Senette rakam yazmıyordu, daha sonradan doldurulmuş. Açık senet diyebiliriz. Güven istismarı söz konusu. 98 bin lira zararım var. Benim gibi 50-60 kişi var. Önceki hafta başlangıcında avukatım vasıtasıyla bir suç duyurusunda bulundum. Hakkımı yargıda aramaya çalışıyoruz. Şu anda yapabileceğimiz tek durum bu. Kooperatif, Ankara'dan müfettiş talep ettiğini söyledi. Geçen gün tesadüfen müfettişlerle karşılaştım. Kendileriyle tanışma fırsatımız oldu. Biraz konuştuk ama onların da işaret ettiği, biz suçluyuz. 'Güvenip de atmayacaktınız senede. Malı aldım, diye imza atmışsınız senede' diyor. Bunlar evrak arasına konmuş, bilmeden evraklara imza atmışız. Senelerdir pancardan alışveriş yapıyoruz, hiç böyle bir mağduriyet yaşamadık. Müfettişlere de bunu anlatmaya çalıştım, buradaki çelişki aslında şu; diyorlar ki malı almadan neden senet atıyorsun? Bankaya gidip kredi çekmeye çalıştığın zaman paranı önce cebine koyuyorlar mı? Atıyorsun imzanı, paranı alıyorsun. Burada da diyor ki; 'At imzanı, akşama malın evinde'. Attık imzayı, mal gelmedi. Gönderin malı, diyoruz. 'Malı sen almış görünüyorsun, mal veremeyiz' diyorlar. O zaman borcumu silin benim. Almadığım mala ne borcu ödeyeceğim? Bu zor şartlarda bir de bunun olması kötü oldu" diye konuştu.
'SENETLER FARKLI DÜZENLENMİŞ'
Mağdur çiftçilerden Necati Vardar, aldıkları ürünlerin teslim edilmediğini ve senetlerin farklı düzenlediğini kaydederek, şunları söyledi: 
"Senetlerin farklı şekilde düzenlenmesi gibi geldi bize. Çünkü kuruluşlar, kendilerine kefilsiz mal vermiyorlar. Örneğin; bana 5 bin liraya düzenlediğini söylediği senedi 11 bin liraya düzenlemiş. Bu gibi şeylerden endişeli ve mağdur kaldık. Doğru mudur onu da bilmiyoruz. Kesin olarak nedir bilmiyoruz şu anda. Ama mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Yapmış olduğumuz bazı senetleri teslim aldık, bazılarını teslim almadık. O gün konuştuğumuzda bize 5 bin lira dedi. Biz de 5 bin liradan biliyoruz. Daha sonra düzenlenen senetlerde farklı fiyatlar karşımıza çıkıyor. Benim kefil olduğum arkadaşımın senedi 11 bin lira çıktı. Kefil olduğum kayın biraderime 9,6 çıktı. Bana 5 bin lira çıktı. Bize, 'Gübreye zam geldi, farkını alıyoruz' de, onu da kabul edelim. Ama bize malımızı da teslim et. Bunları ödersek ne olacak bilmiyoruz. Benim şahsıma gözüken rakam toplamda 53 bin lira gözüküyor. Aldığımız 29 bin lira. Gübreye zam geldiğini de biliyoruz. Farkını alırsa alabilir. Ona da bir şey demiyoruz. Ama günü geldiği zaman mal bende olmalı. Bu mal bende olmazsa tüccara gideceğim. Bir 25 bin lira tüccara, bir 25 bin lira da ona ödeyeceğim. Ne olacak? Olur mu öyle?"
Kofçaz ilçesinin 16 köyü bulunduğunu ve kooperatifin bu köylere hizmet verdiğini belirten Vardar, "En çok güvendiğimiz kooperatifti. Çünkü aradığımız her şeyi bulabiliyorduk. Piyasada 10 lira ise burada 9 liraya bulabiliyorduk. Senetli alıyorduk, zaman tanıyordu. Zaman açısından da bizim için avantajlıydı. Şimdi artık mağdur olduk. Sonuç nereye varır, yargıya mı intikal eder bilmiyoruz. Yoksa borçlarını kabul eder mi bilmiyoruz. Bizim adımıza tekrar senet düzenlemişler. Alpullu'dan gelecek kooperatif yeni düzenlemeler hakkında telefonumuza mesaj geldi. Ama ne senedidir, bilmiyoruz. Almadan bir şey diyemeyiz. Sadece kısa bir mesaj. Şu anda Kofçaz ilçesinin Pancar Kooperatifi'nden kaynaklanan bir mağduriyeti var. Rakam olarak bilemem ama kişi olarak birçok üyesi var. Bana göre hepsi mağdurdur. Kimisi elden para vermiştir, kimisi de benim gibi senetlidir. Kofçaz'ın köyleriyle birlikte nüfusu 2 bindir. Bunların yüzde 10'u bunlardan alışveriş yapsa, 200 kişi eder. Bunun yüzde 50'si de olabilir. Sonuçta bu bankalara düştüğü zaman bizim için sıkıntı olur. Ekemeyiz, üretim yapamayız. Bunun sonuca bağlanması lazım ya da Panko Birlik, bize senetleri kabul ettiğini ve gübreleri teslim edeceğini kabul edecek" dedi.
'KOOPERATİFİN DIŞINA ÇIKMIŞ BU İŞ'
Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramis Özgen de olayı öğrenir öğrenmez müfettiş göndererek, inceleme başlattıklarını söyledi. Kooperatifin sisteminde usulsüzlük görünmediğini belirten Özgen, "Bizim hesaplarımızda zimmetine para geçirdiği görünmüyor. Biz de ürün satışı olmadan senet düzenlenmez, senede imza atılmaz. Sistem buna izin vermez. Kooperatifimizin dışına çıkmış  bu iş. Müfettişlerimiz gereken incelemeyi yapıyor. Mağdur olduğunu söyleyen çiftçilerle gereken görüşmeler sürdürülüyor. Savcılık zaten gereğini yapmış. Biz de kendi açımızdan gerekli soruşturmaları yapıyoruz. Müfettişlerimizin raporunda gerçek ortaya çıkar" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-04-23 11:24:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yardımcısı Gürcan vatandaşlarla iftar açtı
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Gürcan vatandaşlarla iftar açtı
Gürcan: “Türkiye sanayi kapasitesinin yüzde 78’ini kullanan ülke konumundadır” Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: “Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyada enerji krizine sebep oluyor”
YEREL HABERLER Gürcan: “Türkiye sanayi kapasitesinin yüzde 78’ini ...
Bakan Yardımcısı Gürcan: Türkiye ihracatta rekor seviyeye yükseldi
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Gürcan: Türkiye ihracatta rekor ...
Bulgaristan polisi köpekler ile saldırıp, göçmenleri geri itti 
YEREL HABERLER Bulgaristan polisi köpekler ile saldırıp, göçmenleri ...
CHP Belediye Meclis üyesi gözaltına alındı
YEREL HABERLER CHP Belediye Meclis üyesi gözaltına alındı
Önce darp edip sonra üzerlerine köpekleri salmışlar: 4 göçmen yaralı
YEREL HABERLER Önce darp edip sonra üzerlerine köpekleri salmışlar: ...
Kırklareli’nde 164 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 164 kaçak göçmen yakalandı
Bulgar polisi 13 kaçak göçmeni darbedip, Türkiye'ye itti iddiası
YEREL HABERLER Bulgar polisi 13 kaçak göçmeni darbedip, Türkiye'ye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.