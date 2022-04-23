23 Nisan Kırklareli’nde coşku ile kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

23 Nisan Kırklareli’nde coşku ile kutlandı

İHA

23 Nisan Kırklareli’nde coşku ile kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. Yıl törenlerle Kırklareli’nde coşkuyla kutlandı.
Kırklareli’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenk sunumuyla başladı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıl törenleri çerçevesinde Vali Osman Bilgin makamını, Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu öğrencisi Ecrin Uçar'a devretti. Uçar kurum müdürlerine arayıp talimat verdi.
Törenler Özgürlük ve Demokrasi Meydanında devam etti. Törende İl Milli Eğitim Müdür Hüseyin Kalkan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Konuşmaların ardından, Okulların Halk Oyunları ve çeşitli dans gösterileri ile devam eden Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, şiirlerin okunması ile coşkuyla kutlandı. Program sonunda resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 milyon liralık 'çiftçi' dolandırıcılığı; senetler sonradan doldurulmuş
YEREL HABERLER 10 milyon liralık 'çiftçi' dolandırıcılığı; senetler ...
Bakan Yardımcısı Gürcan vatandaşlarla iftar açtı
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Gürcan vatandaşlarla iftar açtı
Gürcan: “Türkiye sanayi kapasitesinin yüzde 78’ini kullanan ülke konumundadır” Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: “Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyada enerji krizine sebep oluyor”
YEREL HABERLER Gürcan: “Türkiye sanayi kapasitesinin yüzde 78’ini ...
Bakan Yardımcısı Gürcan: Türkiye ihracatta rekor seviyeye yükseldi
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Gürcan: Türkiye ihracatta rekor ...
Bulgaristan polisi köpekler ile saldırıp, göçmenleri geri itti 
YEREL HABERLER Bulgaristan polisi köpekler ile saldırıp, göçmenleri ...
CHP Belediye Meclis üyesi gözaltına alındı
YEREL HABERLER CHP Belediye Meclis üyesi gözaltına alındı
Önce darp edip sonra üzerlerine köpekleri salmışlar: 4 göçmen yaralı
YEREL HABERLER Önce darp edip sonra üzerlerine köpekleri salmışlar: ...
Kırklareli’nde 164 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 164 kaçak göçmen yakalandı
Bulgar polisi 13 kaçak göçmeni darbedip, Türkiye'ye itti iddiası
YEREL HABERLER Bulgar polisi 13 kaçak göçmeni darbedip, Türkiye'ye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.