Kırklareli’nde 57 kaçak göçmen yakalandı

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Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 57 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi ve Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 2 günde 57 Afganistan, Suriye, Fas ve Filistin uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan 4 kaçak göçmen Bulgar polisi tarafından darp edildiklerini öne sürdü. Yaralanan 4 kaçak göçmen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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