Kırklareli'de 156 kaçak göçmen yakalandı; 6 organizatöre tutuklama



Uğur AKAGÜNDÜZ/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 156 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen 6 şüpheli ise tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerle mücadele kapsamında yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışan göçmenlere yönelik son 2 günde Bulgaristan sınırındaki Kofçaz ilçesi ile Pınarhisar ilçesi ve ilin giriş- çıkışlarında operasyonlar düzenledi. Ormanda jandarma ekiplerini görüp, kaçmaya çalışan bir grup göçmen, motosikletli jandarma timleri tarafından yakalandı. Operasyonlarda 6 araçta, Bulgaristan sınırına gitmeye çalışanların da aralarında bulunduğu 118 Afganistan, 38 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 156 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen 6 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-04-27 13:16:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.