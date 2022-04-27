Kırklareli'de 156 kaçak göçmen yakalandı; 6 organizatöre tutuklama

Uğur AKAGÜNDÜZ/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 156 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen 6 şüpheli ise tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerle mücadele kapsamında yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışan göçmenlere yönelik son 2 günde Bulgaristan sınırındaki Kofçaz ilçesi ile Pınarhisar ilçesi ve ilin giriş- çıkışlarında operasyonlar düzenledi. Ormanda jandarma ekiplerini görüp, kaçmaya çalışan bir grup göçmen, motosikletli jandarma timleri tarafından yakalandı. Operasyonlarda 6 araçta, Bulgaristan sınırına gitmeye çalışanların da aralarında bulunduğu 118 Afganistan, 38 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 156 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen 6 şüpheli de gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-04-27 13:16:34
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