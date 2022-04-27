Kırklareli'nde takla atan ambulans korkuttu

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde freni boşalan ambulans takla attı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kontrolden çıkan ambulans takla attı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayla ilgili olarak Kofçaz Belediye Başkanı Ziya Karataş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İlçemizde bugün park halinde olan ambulansın freni boşalması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Çok şükür kazada yaralanan ve can kaybı yoktur" dedi.

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