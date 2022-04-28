Lüleburgaz'da silahlı 'borç- alacak' kavgası: 2 yaralı

Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde B.Ö. (17), borçalacak meselesi nedeniyle tartıştığı E.S. (35) ve H.S.'yi (23) tabancayla vurarak yaraladı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Güneş Mahallesi Kuştepe mevkisinde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. B.Ö., iddiaya göre aralarında borçalacak meselesi bulunan ve akraba oldukları öğrenilen E.S. ve H.S. ile karşılaştı. B.Ö., belindeki tabancayı çıkartıp E.S. ve H.S.'ye ateş etti. H.S. bacak ve karnından, E.S. ise bacağından yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU
2022-04-28 01:05:21
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