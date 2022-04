Kırklareli Valisi Bilgin: "Yangın şu an kontrolümüzde, endişelenecek bir şey yok"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, mobilya fabrikasında çıkan yangına Lüleburgaz itfaiyesi ile birlikte Edirne, Tekirdağ, Kırklareli itfaiyeleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin müdahale ettiğini belirterek, "Yangın şu an bizim kontrolümüzde, rüzgar bizim lehimize. Endişelenecek bir şey yok" dedi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir mobilya fabrikasının depolama alanında çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle fabrika satış mağazasına ve ardından diğer iş yerlerine sıçradı. Yangın çevre illerden desteğe gelen ekiplerle birlikte kontrol altına alınmaya çalışılırken, Kırklareli Valisi Osman Bilgin olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Bilgin yaptığı açıklamada, “16 bin metrekare kapalı alanı olan bir mobilya fabrikasında bir saat önce çıkan yangına başta Lüleburgaz itfaiyemiz ile birlikte Edirne, Tekirdağ, Kırklareli itfaiyelerimiz ve Orman İşletme Müdürlüğü arazöz araçlarıyla müdahale edildi. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, çok şükür can kaybımız yok. Bütün çalışanları tahliye ettik. Karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan vatandaşımız var. Bir de ikinci derecede yanık olan fabrika sahibi vatandaşımız var. Şu anda önemli olan önce insan sağlığı. Fakat yangınla ilgili olarak burası ahşap mobilya fabrikası olduğu ve içerisinde plastik malzemeler de bulunduğundan yangının büyümesine sebep olan unsurlar. Bu nedenle içeride olan yangını hemen söndürmek mümkün değil. Fabrikanın bulunduğu alanı AFAD ile koordinasyon halinde izole altına aldık. Yangın şu an bizim kontrolümüzde, rüzgar bizim lehimize. Endişelenecek bir şey yok. Allah daha büyük afetlerden korusun. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor, araştırma tamamlanmadan kesin sebebini söylemek mümkün değil” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.