Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2)



KONTROL ALTINA ALINDI

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 16 bin metrekare alana sahip mobilya mağazasında çıkan yangın, 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında mağaza kullanılamaz hale geldi. Vali Osman Bilgin Lüleburgaz'a gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. 1 kişinin dumandan etkilendiğini, tesis sahibinde de 2'nci derece yanıklar olduğunu söyleyen Bilgin, üretim ve satış yapılan tesisin içinde çok miktarda ahşap malzeme, masa, sandalye bulunduğu için yangınla mücadelenin güçlükle yapıldığını belirtti. Vali Bilgin, çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangında dumandan etkilenen işçiye sağlık ve AFAD ekipleri müdahalede bulundu. Mağazada soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2022-04-28 14:19:51



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