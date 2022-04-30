Pınarhisar Çakıllı çevreyolu açıldı: Milyonlarca lira tasarruf sağlanacak Pınarhisar - Çakıllı çevreyolu açıldı: Hem ekonomik, hem çevreci Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim dünyamda Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var"

Kırklareli’nde Pınarhisar ve Çakıllı çevre yolları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılışta bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim dünyamda Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var. Cezaevleri zalimler için hapishane, masumlar için taş medresedir. Biz de Pınarhisar Cezaevi'ni kendimizi geliştirmek, milletimizle kucaklaşmak için bir taş medreseye dönüştürdük" dedi.

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan’a ulaşımı sağlayan, Edirne’den İstanbul’a kadar Trakya’yı dolaşacak olan otoyol projesinde Kırklareli'ni Saray ilçesi üzerinden organize sanayi bölgeleri ve Avrupa Serbest Bölgesi ile Tekirdağ'a bağlayan 71,1 kilometrelik Saray Kırklareli yolunun 32,1 kilometresi bölünmüş yol, 39 kilometresi de tek yol standardında projelendirilmiş, 11,5 kilometrelik Kırklareli şehir geçişi geçmiş yıllarda bölünmüş yol olarak tamamlanmıştı.

Projede yer alan 7,4 kilometrelik Pınarhisar çevreyolu ile 3 kilometrelik Çakıllı çevreyolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı tören ile hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu projenin açılışını Kırklareli’nde gerçekleşen tören ile gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kara, hava, demir ve denizyolu yatırımlarıyla ‘Durmak yok, yola devam’ ilkesi ile, canla başla çalıştıklarını belirterek "SarayVizePınarhisar ve Kırklareli arasındaki yoğun ağır taşıt trafiğini şehir merkezlerinin dışına alıyoruz. Çevre yolları ile, ilçe merkezlerindeki mevcut yoldan geçen trafik akışı, şehrin dışarısına alınarak, bölünmüş yol kalitesiyle daha konforlu ve emniyetli hale getirilmiştir" dedi.

"Benim dünyamda Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var"

Video konferansla açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Pınarhisar ve Çakılı çevre yollarının bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 71 kilometrelik projenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ayrıca Bulgaristan'a giden trafiğin yükünü çeken bu güzergâh üzerindeki yolların önemli bir kısmını tamamladık. Yaklaşık 7.5 km'lik Pınarhisar ve 3 kilometrelik Çakıllı Çevreyollarıyla birlikte projenin 22 kilometrekarelik kısmını hizmete vermiş oluyoruz. Günlük trafiği 7 bin aracı bulan bu yoldaki seyahat süresinin 78 dakikadan 45 dakikaya inmesiyle vakitten yılda 93 milyon lira akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon emisyon miktarı 7 bin tondan fazla azalacak. Benim dünyamda Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var. Cezaevleri zalimler için hapishane, masumlar için taş medresedir. Biz de Pınarhisar Cezaevi'ni kendimizi geliştirmek, milletimizle kucaklaşmak için bir taş medreseye dönüştürdük. Tayyip Erdoğan'a İBB başkanlığını çok görerek hukuk yoluyla ayağına çelme takanlar onun 11 yıl süren başbakanlığına ve 8 yıla yaklaşan cumhurbaşkanlığına şahitlik etmek durumunda kaldı. Pınarhisar çevre yolunun açılışı işte bize hayatımızdaki bu yolları hatırlattı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarının ardından, Bakan Karaismailoğlu’nun ve katılımcıların kurdele kesimi ile Pınarhisar ve Çakıllı çevreyolları kullanıma açılmış oldu.

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