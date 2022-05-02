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Kırklareli'nde savaş mağdurlarıyla bayramlaşma

İHA

Kırklareli'nde savaş mağdurlarıyla bayramlaşma

Rusya, Ukrayna’a savaşı sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’ye sığınan Kırım Tatar Türkleri bayramlaştı.
Vali Osman Bilgin Ramazan Bayramı sebebiyle Rusya, Ukrayna’a savaşı sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’ye sığınan Kırım Tatar Türkleri bayramlaştı.
Kırklareli'nde Kredi ve Yurtlar Kurumunda düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Vali Osman Bilgin Türkiye Cumhuriyeti halkı bütün misafirleri kalbinin en derin yerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek “Öncelikle 2 ay gibi bir süredir sizleri burada misafir ediyoruz. Burası sizin eviniz. Sizinle birlikte Ramazanda oruç açtık, çok şükür şimdi Ramazan Bayramına ulaştık. Biz sizlerle ekmeğimizi, aşımızı, suyumuzu paylaştık. Burası sizin esas ana vatanınız aslında. Türkiye Devleti şuanda 6 milyon sizin gibi misafire ev sahipliği yapıyor Afganistan’dan, Cezayir’den, Fas’tan, Suriye’den. Çok şükür o kadar gönlü açık, gönlü zengin milletiz ve devletiz ki biz dünyada en çok mülteciyi misafir eden devletiz. Türkiye Cumhuriyeti halkı olarak bütün misafirlerimizi kalbimizin en derin yerinde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah siz burada mutlusunuzdur. Ayrıca şuanda yaşanan savaşın biran öne yüce Allah’ın inayeti ile bitmesini yüce Allahtan niyaz ediyorum” dedi.
Bilgin herkesin bayramlarını tebrik etti.
Daha sonra AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolamaz Ukrayna’da ve Rusya’da yaşanan savaştan kaynaklı Türkiye’de olan vatandaşların baş tacı olduğunu belirterek savaşın en kısa zamanda bitmesini bayramlarında bu barışa vesile olmasını temenni ettiğini söyledi.
Daha sonra Vali Osman Bilgin, AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve beraberindekiler çocuklara çikolata dağıttı.

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